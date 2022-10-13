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13 октября, 17:45

Рианчо уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб ла лиги или серии А

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе наставника сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин — очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит. Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб ла лиги или серии А. По крайней мере он на это способен. У него уже есть необходимая для этого квалификация», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидером является «Зенит» (30 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-uveren-v-budushhem-karpin-vozglavit-top-klub-la-ligi-ili-serii-a/
Валерий Карпин
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 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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16.10 20:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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 6 1 2
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Локомотив

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