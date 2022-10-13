Рианчо уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб ла лиги или серии А

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о работе наставника сборной России по футболу и «Ростова» Валерия Карпина.

«Карпин — очень сильный специалист, один из лучших российских тренеров за последнее время. То, что он так преобразил «Ростов», дорогого стоит. Я абсолютно уверен, что в будущем Карпин возглавит топ-клуб ла лиги или серии А. По крайней мере он на это способен. У него уже есть необходимая для этого квалификация», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

После 12 туров РПЛ «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидером является «Зенит» (30 очков).