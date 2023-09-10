Деменко о «Краснодаре»: «Без Кордобы, Сперцяна и Сафонова команда не будет бороться за чемпионство»

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением об удачном старте «быков» в РПЛ.

«Пока «Краснодар» набирает очки, а «Зенит» теряет. Все это в моменте, до первых проблем краснодарцев. У них она одна, я считаю. Недокомплект. В составе нет конкуренции, и если пару игроков из-за травм или других факторов выпадут, то заменить их некем.

Кордоба, Сперцян и Сафонов — лидеры команды. Без них команда будет показывать совершенно другой футбол и за чемпионство бороться не будет. Вообще, имея 14-15 футболистов, нельзя бороться за золото чемпионата. На весь турнир их не хватит. В «Зените» есть конкуренция, есть кем заменить лидеров», — приводит Legalbet слова Деменко.

«Краснодар» с 17 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ после 7 туров. На 3 очка от команды Владимира Ивича отстают «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».