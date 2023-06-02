Иванов о Помазуне: «Хотел бы оставить его в «Урале»
Президент «Урала» Григорий Иванов хотел бы оставить арендованного у ЦСКА вратаря Илью Помазуна.
«Хочет ли Илья остаться в «Урале»? Вы ему позвоните. Как я могу за него говорить? Мало ли, что я с ним общаюсь. Вам он может по-другому скажет. Я не могу сейчас за него ответить: хочет он или нет. Хотел бы я его оставить? Я бы хотел», — цитирует Иванова «РБ Спорт».
Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА заканчивается в конце сезона. В этом сезоне он провел за «Урал» 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.
Источник: РБ Спорт
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|6
|16
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|4
|6
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|17:00
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|- : -
|3.06
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|
Кр. Советов – Спартак
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|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|17:00
|
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|- : -
|3.06
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|
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|
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|
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