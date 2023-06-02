Иванов о Помазуне: «Хотел бы оставить его в «Урале»

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел бы оставить арендованного у ЦСКА вратаря Илью Помазуна.

«Хочет ли Илья остаться в «Урале»? Вы ему позвоните. Как я могу за него говорить? Мало ли, что я с ним общаюсь. Вам он может по-другому скажет. Я не могу сейчас за него ответить: хочет он или нет. Хотел бы я его оставить? Я бы хотел», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

Аренда 26-летнего вратаря ЦСКА заканчивается в конце сезона. В этом сезоне он провел за «Урал» 38 матчей и в 7 из них сохранил ворота сухими.