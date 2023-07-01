Деменко прокомментировал работу «Спартака» на трансферном рынке этим летом
Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко прокомментировал работу красно-белых на трансферном рынке этим летом.
«Стоит ли болельщикам переживать из-за того, что нет трансферов? Нет, я уверен, что они еще будет. Конечно, нужно это сделать как можно быстрее, чтобы новички успели адаптироваться. Какие линии нужно усилить «Спартаку»? Каждый тренер хочет, чтобы у него было два равноценных состава — чтобы на каждой позиции был выбор, кого ставить в основу. Было бы неплохо, если бы подписали нового центрального защитника, а также полузащитника и форварда», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».
Летнее трансферное окно в РПЛ закроется 14 сентября.
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|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0
|0-0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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