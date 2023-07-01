Гранат хочет, чтобы «Рубин» в новом сезоне был в первой восьмерке
Экс-футболист «Рубина» Владимир Гранат поделился ожиданиями от казанцев в новом сезоне РПЛ.
«Хотелось бы, чтобы «Рубин» в следующем сезоне был в первой восьмерке. Команда должна стать крепким середняком, чтобы в домашних матчах казанцы выглядели уверенно. Стоит ли оставлять Рахимова на посту главного тренера? Конечно, он заслужил этот шанс и выполнил задачу в короткие сроки. Видно, что при Рахимове в команде наладился микроклимат», — приводит слова Граната «РБ Спорт».
По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем Первой лиги и пробился в РПЛ.
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|Зенит
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|0-0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|22.07
|00:00
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
|00:00
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
|00:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
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