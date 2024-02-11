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Сегодня, 17:43

Деменко поделился мнением о переходе Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает об аренде полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» до конца сезона-2023/24.

«Для «Сочи» это достаточно хорошее приобретение. Команда сейчас укрепляется и команда сейчас совсем другая, чем в первом круге. «Сочи» сейчас показывает другой футбол, может быть, испанский тренер находит какие-то моменты. Но без хороших игроков тяжело прививать какую-то тактику. Во второй половине чемпионата «Сочи» будет боеспособным коллективам», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Сутормин прибудет в расположение «Сочи» 13 февраля. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футболист отправится в аренду в «Сочи».

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 12 матчей за «Зенит», в которых отдал 2 голевые передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Алексей Сутормин
Максим Деменко
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Максим Глушенков

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Александр Соболев

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