Деменко поделился мнением о переходе Сутормина из «Зенита» в «Сочи»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко рассказал, что думает об аренде полузащитника Алексея Сутормина в «Сочи» до конца сезона-2023/24.

«Для «Сочи» это достаточно хорошее приобретение. Команда сейчас укрепляется и команда сейчас совсем другая, чем в первом круге. «Сочи» сейчас показывает другой футбол, может быть, испанский тренер находит какие-то моменты. Но без хороших игроков тяжело прививать какую-то тактику. Во второй половине чемпионата «Сочи» будет боеспособным коллективам», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Сутормин прибудет в расположение «Сочи» 13 февраля. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что футболист отправится в аренду в «Сочи».

В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 12 матчей за «Зенит», в которых отдал 2 голевые передачи.