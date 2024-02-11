Агент Вендела рассказал, что «Порту» рассматривает новое предложение ЦСКА

Андре Кьюри, агент форварда «Порту» Вендела Силвы, сообщил, что португальский клуб рассматривает новое предложение ЦСКА по трансферу футболиста.

Ранее стало известно, что армейцы предложили 2,5 миллиона евро за нападающего, но «Порту» не устроила сумма трансфера. «Драконы» хотят получить за 23-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Мы продолжаем переговоры по трансферу Вендела в ЦСКА. Клуб рассматривает новое предложение ЦСКА», — цитирует Кьюри Sport24.

В этом сезоне Вендел провел за «Порту Б» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ЦСКА после 18 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.