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Сегодня, 17:35

Агент Вендела рассказал, что «Порту» рассматривает новое предложение ЦСКА

Алина Савинова
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Андре Кьюри, агент форварда «Порту» Вендела Силвы, сообщил, что португальский клуб рассматривает новое предложение ЦСКА по трансферу футболиста.

Ранее стало известно, что армейцы предложили 2,5 миллиона евро за нападающего, но «Порту» не устроила сумма трансфера. «Драконы» хотят получить за 23-летнего игрока 5 миллионов евро.

«Мы продолжаем переговоры по трансферу Вендела в ЦСКА. Клуб рассматривает новое предложение ЦСКА», — цитирует Кьюри Sport24.

В этом сезоне Вендел провел за «Порту Б» 17 матчей, забил 12 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ЦСКА после 18 туров занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК Порту
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
 - : -
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