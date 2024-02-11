Гуренко считает, что у «Локомотива» есть шансы побороться за высокие места в РПЛ

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от Кубка легенд.

Победу в турнире одержал «Спартак», который в финале оказался сильнее сборной мира (7:5).

«Только положительные эмоции от Кубка легенд. Очень много ребят, с кем играл. Собрались два поколения, поэтому был рад всех видеть. Не часто удается встречаться с ребятами», — приводит «РБ Спорт» слова экс-игрока.

Также Гуренко оценил шансы железнодорожников побороться за высокие места во второй части сезона РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы команда прогрессировала. Есть шансы побороться за высокие места. Нужно не терять очки в таких матчах, как с «Крыльями Советов», — добавил он.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.