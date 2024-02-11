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11 февраля, 17:49

Гуренко считает, что у «Локомотива» есть шансы побороться за высокие места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко поделился впечатлениями от Кубка легенд.

Победу в турнире одержал «Спартак», который в финале оказался сильнее сборной мира (7:5).

«Только положительные эмоции от Кубка легенд. Очень много ребят, с кем играл. Собрались два поколения, поэтому был рад всех видеть. Не часто удается встречаться с ребятами», — приводит «РБ Спорт» слова экс-игрока.

Также Гуренко оценил шансы железнодорожников побороться за высокие места во второй части сезона РПЛ.

«Хотелось бы, чтобы команда прогрессировала. Есть шансы побороться за высокие места. Нужно не терять очки в таких матчах, как с «Крыльями Советов», — добавил он.

После 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в чемпионате России, набрав 31 очко. Лидером является «Краснодар» с 38 баллами.

Источник: РБ Спорт
Сергей Гуренко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
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