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Защитник «Балтики» Остойич: «Игнашевич многому меня научил»

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Центральный защитник «Балтики» Иван Остойич поделился впечатлениями от работы с главным тренером калининградцев Сергеем Игнашевичем.

«Хотел бы, чтобы Игнашевич остался руководить командой? Футболисты не решают такие вопросы. Он — наш тренер, мы думаем только об этом. Сергей Николаевич — хороший специалист. Он раньше играл на позиции центрального защитника, как и я, и многому меня научил», — приводит слова Остойича «РБ Спорт».

По итогам сезона «Балтика» заняла 15-е место в РПЛ и вылетела в первую лигу. При этом, команда сыграет в суперфинале FONBET Кубка России с «Зенитом». Встреча состоится 2 июня в «Лужниках».

Источник: РБ Спорт
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Оренбург – Спартак
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