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16 февраля, 09:11

РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам за 2022 год

Алина Савинова
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РПЛ стала второй среди европейских лиг по некоммерческому доходу за 2022 год, сказано в отчете на официальном сайте УЕФА.

Российская премьер-лига получила в виде дохода 260 миллионов долларов. На первом месте располагается французская лига с доходом 270 миллионов долларов.

Некоммерческий доход складывается из денег, полученных от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий, нефутбольной деятельности.

В России некоммерческая доля в общем доходе составляет 25 процентов, что является одним из самых высоких показателей в Европе. В этом плане Россия уступает только Бельгии (27 процентов) и Швейцарии (28 процентов). Согласно данным источника, большая часть некоммерческого дохода в РПЛ — это государственные субсидии.

Ранее стало известно, что выручка клубов российской премьер-лиги за сезон-2022/23 составила 1,050 миллиарда евро. В сумму входят общие коммерческие доходы клубов, выплаты от УЕФА, доходы от продажи билетов на матчи, доходы от телевидения и другие доходы.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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2.03 16:30
Краснодар – Рубин
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2.03 19:00
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
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Динамо – Локомотив
 - : -
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Балтика – Сочи
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