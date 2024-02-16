РПЛ заняла второе место в Европе по некоммерческим доходам за 2022 год

РПЛ стала второй среди европейских лиг по некоммерческому доходу за 2022 год, сказано в отчете на официальном сайте УЕФА.

Российская премьер-лига получила в виде дохода 260 миллионов долларов. На первом месте располагается французская лига с доходом 270 миллионов долларов.

Некоммерческий доход складывается из денег, полученных от футбольных организаций, пожертвований владельцев, государственных и муниципальных субсидий, нефутбольной деятельности.

В России некоммерческая доля в общем доходе составляет 25 процентов, что является одним из самых высоких показателей в Европе. В этом плане Россия уступает только Бельгии (27 процентов) и Швейцарии (28 процентов). Согласно данным источника, большая часть некоммерческого дохода в РПЛ — это государственные субсидии.

Ранее стало известно, что выручка клубов российской премьер-лиги за сезон-2022/23 составила 1,050 миллиарда евро. В сумму входят общие коммерческие доходы клубов, выплаты от УЕФА, доходы от продажи билетов на матчи, доходы от телевидения и другие доходы.