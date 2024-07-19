Мостовой: «Чемпионство «Спартака» в новом сезоне — что-то из области фантастики»
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых выиграть чемпионат России-2024/25.
«Не вижу, за счет чего «Спартак» способен выиграть чемпионат. Только если поможет удача, и все соперники покажут свой худший футбол. Да, Станкович пришел, вроде неплохой специалист, но Семак в «Зените» уже шесть лет команду строит. Вряд ли так сходу получится отобрать у него титул», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
В первом туре РПЛ-2024/25 «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», «Спартак» сыграет против «Оренбурга».
Источник: РБ Спорт
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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6
|ЦСКА
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|0
|0-0
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7
|Ростов
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|0
|0-0
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8
|Рубин
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|0-0
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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|Акрон
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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