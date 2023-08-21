Давила — о переходе в ЦСКА: «Приятно, что такой великий клуб обращает на меня внимание»

Нападающий ЦСКА Виктор Давила в разговоре с журналистами ответил на вопрос, почему решил переехать в Россию.

— Почему выбрали ЦСКА? Как решились на переезд на другой континент?

— Решение было принято очень быстро. Совершенно не было трудно. Когда ЦСКА обратили на меня внимание, я очень заинтересовался. Приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание, делает так, чтобы я перешел. Быстро и легко принял предложение, — сказал Давила.

— Назовите главные качества, позицию, которая вам ближе всего.

— Всю свою жизнь играю в атаке, забиваю большое количество голов, снабжаю партнеров передачами. Очень комфортно чувствую себя вблизи ворот. Надеюсь, смогу помочь партнерам.

— Какая рабочая нога, где привычнее играть: слева, справа, в центре?

— Левая нога рабочая. Могу играть везде. Большой разницы нет, главное играть в атаке.

— Что было решающим фактором для вашего перехода?

— Очень серьезный вызов для меня, шанс, который нельзя упустить из рук. Информацию об интересе сообщил мне агент. Пообщался с Виктором Мендесом, он мой друг, у нас с ним доверительные отношения. Также пообщался с членами своей семьи.

— Что именно сказал Мендес?

— Спросил, как здесь все устроено. Виктор дал только положительные отзывы, ничего отрицательного. Когда клуб с такой серьезной историей обращается к тебе, ты не имеешь права это предложение не взять на рассмотрение, обязан соглашаться. Это серьезный шаг для меня.

25-летний чилиец перешел в «Леон» в январе 2021 года из «Пачуки» за 4,5 миллиона евро. Его контракт с «изумрудами» истекает в конце 2024 года.

В 105 матчах за клуб Давилы забил 33 гола и отдал 13 результативных передач. В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.