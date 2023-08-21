Как стало известно «СЭ», полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль не позднее среды пройдет медосмотр перед переходом в «Динамо».

Стороны согласовали параметры сделки — армейцы получат за 25-летнего колумбийца 5,5 миллионов евро плюс соглашение предусматривает бонусы за различные достижения.

Карраскаль выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. За 47 матчей за красно-синих он забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.