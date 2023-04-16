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Сегодня, 19:48

Давидс: «Зимние трансферы «Локомотива» сейчас делают разницу на поле»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Локомотива» Фадлу Давидс высказался о победе железнодорожников над «Оренбургом» в матче 23-го тура РПЛ (4:1).

«Я слежу за матчами «Локомотива», команда сейчас выступает отлично, в зимнее трансферное окно произошло именно то, что было нужно — случились подписания сильных игроков на ключевые позиции, нуждавшиеся в усилении. И именно эти трансферы сейчас делают разницу на поле. Клуб находился не там месте, где должен, и возвращение на приемлемые позиции было лишь вопросом времени. Сейчас «Локомотив» взбирается вверх по турнирной таблице и я уверен, что в следующем сезоне они будут только сильнее», — приводит «РБ Спорт» слова Давидса.

На данный момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Московский клуб выиграл пять из шести последних матчей в чемпионате.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-ks-trener-loko-davids-zimnie-transfery-kluba-sejchas-delayut-raznitsu/
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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П
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