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Сегодня, 19:07

Караев о судействе в матче со «Спартаком»: «Когда ставят три пенальти за тайм, в перерыве думаешь: «Как так?»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев объяснил «СЭ» свою эмоциональность в перерыве матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2)

— В перерыве появилось видео, где кто-то из игроков «Торпедо» очень эмоционально реагировал на судейство.

— Там сказали «и так», а не слово «мудак». Слышно же.

— То есть это вы говорили?

— Да, сказал «и так». Конечно, это эмоции. Мы не можем играть без эмоций. У каждого они есть. Мы боремся за выживание. Когда ставят три пенальти, конечно, ты уходишь на перерыв и думаешь: «Ну как так?».

Ранее в Сети появилось видео, в котором один из игроков «Торпедо» кричал в адрес судьи: «Мы на последнем месте, а вы три пенальти ставите за тайм».

ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
6
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Нападающий «Торпедо» Караев о матче с «Химками»: «У нас осталось семь финалов»
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Локомотив

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