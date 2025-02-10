Давид Волк: «Самый невероятный удар у Кирилла Зиновича»

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высоко оценил способности хавбека махачкалинцев Кирилла Зиновича.

«У кого самый хлесткий удар? Могу отметить одного такого игрока. Кирилл Зинович. Он в нашей команде играет. Вот у него самый невероятный удар, который я видел. По всем параметрам. Лучше не видел», — цитирует Волка «РБ Спорт».

21-летний Зинович выступает за махачкалинскую команду с 24 января 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник не отметился результативными действиями в 22 матчах во всех турнирах.

Махачкалинское «Динамо» выступает в РПЛ с сезона-2024/25 и занимает 11-е место в турнирной таблице с 16 очками после 18 туров первенства.