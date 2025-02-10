Чистяков объяснил плотность в таблице РПЛ выросшим уровнем команд

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков считает, что плотность в таблице РПЛ связана с выросшим уровнем игры команд.

«Конечно, нас волнует место в турнирной таблице, немного непривычно уходить на паузу не на первом месте. Отрабатываем эти моменты, есть теории и тренировки, дай бог, выиграем, мы в это верим. «Зенит» точно не стал слабее, это просто конкуренты прибавляют, поэтому такая плотность. Конечно, есть уверенность в победе в РПЛ», — сказал он.

«Зенит» завершил первую часть РПЛ на втором месте (39 очков), столько же баллов у «Краснодара», который лидирует за счет личных встреч. Далее идут «Спартак» (37), «Динамо» (35) и «Локомотив» (35).