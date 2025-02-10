Голкипер «Ротора» Чагров: «В такой большой стране РПЛ можно расширить и до 18 команд»

Вратарь «Ротора» Никита Чагров предложил увеличить количество участников РПЛ с 16 до 18 клубов.

«У нас достаточно команд, которые могли бы спокойно выступать в РПЛ не только по спортивному принципу, но и по инфраструктуре. Как, например, наш «Ротор». Также еще есть несколько команд в ФНЛ, которые по всем критериям подошли бы РПЛ. Думаю, что спокойно в такой большой стране можно было бы расширить премьер-лигу», — цитирует Чагрова «РБ Спорт».

«Ротор» после 21 тура идет с 30 очками на 7-м месте турнирной таблицы первой-лиги, отставая от лидирующей «Балтики» (45 очков) на 7 баллов.