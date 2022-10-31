Защитник «Зенита» Чистяков: «Наш отрыв в таблице — ничто, все может измениться»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Матч был равный, но все решил один момент, когда мы заработали пенальти. «Краснодар» в первом тайме моментами был лучше нас. Во второй половине мы изменили свою игру. Матч был до одного гола. Рад, что мы сумели увезти из Краснодара три очка», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.

Футболист оценил результаты команды после первого круга чемпионата России.

«Первую часть сезона мы прошли успешно. Каждая команда хочет обыграть «Зенит», мы не можем расслабиться, всегда нужно выжимать максимум. У нас на каждую встречу — боевой настрой. Впереди второй круг, еще много матчей. Тот отрыв, который есть сейчас в таблице — ничто. Все может измениться. Мы смотрим только вперед», — резюмировал он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга ни разу не проиграла в первом круге — клуб трижды сыграл вничью и одержал 12 побед.