Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:01

Защитник «Зенита» Чистяков: «Наш отрыв в таблице — ничто, все может измениться»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 15-го тура РПЛ.

«Матч был равный, но все решил один момент, когда мы заработали пенальти. «Краснодар» в первом тайме моментами был лучше нас. Во второй половине мы изменили свою игру. Матч был до одного гола. Рад, что мы сумели увезти из Краснодара три очка», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.

Футболист оценил результаты команды после первого круга чемпионата России.

«Первую часть сезона мы прошли успешно. Каждая команда хочет обыграть «Зенит», мы не можем расслабиться, всегда нужно выжимать максимум. У нас на каждую встречу — боевой настрой. Впереди второй круг, еще много матчей. Тот отрыв, который есть сейчас в таблице — ничто. Все может измениться. Мы смотрим только вперед», — резюмировал он.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками в 15 матчах. Команда из Санкт-Петербурга ни разу не проиграла в первом круге — клуб трижды сыграл вничью и одержал 12 побед.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-ny-neshnij-otry-v-zenita-v-tablitse-nichto-vse-mozhet-izmenit-sya/
Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Овечкин отметился голом в победном матче «Вашингтона» с «Нэшвиллом»
ФИФА может заменить Тунис на Италию на чемпионате мира? Что происходит и позволяют ли это правила
Скрывшегося с места ДТП новосибирского депутата исключат из партии ЕР
Около 50 автомобилей столкнулись в Москве на Рябиновой улице
Читатели The Mirror потребовали выслать обвинившую британку в рабстве украинку
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Спиридонов: «Не верю, что «Зенит» может потерять очки во второй половине чемпионата»
Семак назвал «Зенит» главным раздражителем команд РПЛ
Защитник «Краснодара» Рамирес объяснил, почему сыграл рукой в штрафной площади в матче с «Зенитом»
Классен заявил о зависимости «Спартака» от связки Соболев-Промес
Защитник «Торпедо» Шапич: «Верю, что мы не вылетим из РПЛ»
Федун: «Квинси Промес и Александр Соболев — большие молодцы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Караев — о конфликте Талалаева с «Ахматом»: «Лично я ничего не знаю. Человек неважно себя чувствовал»

Чистяков назвал отличной идею провести матч между сборной России и командой легионеров РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 2 : 1
30.10 14:00
Сочи – Урал
 2 : 2
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 1 : 0
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости