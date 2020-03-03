Сотрудник РФС Давид Беров, который был отправлен на карантин из-за подозрения на коронавирус, записал видео из больницы.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил первый случай заболевания коронавирусом в Москве. Анализы Берова были направлены в новосибирский «Вектор», а всех его родственников госпитализировали.

— Я себя чувствую очень хорошо, — сказал Беров в Instagram. — У меня нет никаких симптомов. Уже несколько дней у меня температура 36,6, я абсолютно здоров. Каждый день у меня берут по несколько раз анализы крови. Кто-то говорит, что у меня положительные анализы, кто-то — отрицательные.

Финальные тесты, которые отправили в Новосибирск, до сих пор не пришли и нет протокола. Мне только что об этом сказала главврач. Сейчас в больнице тишина, потому что приехала проверка. Все на кипише, все бегают. Могу их понять.

Я сижу, жду в недоумению, что происходит со мной. Очень странно, что всех моих родственников даже без подозрения на ОРВИ забрали в больницу.