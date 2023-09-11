Дасаев надеется, что Черчесов скоро найдет новый клуб

Бывший вратарь «Спартака», «Севильи» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о будущем экс-тренера сборной России Станислава Черчесова, который пребывает в статусе свободного агента.

«Я не знаю, в каком клубе мы увидим Станислава Черчесова, но, дай бог, чтобы он поскорее нашел команду. Если хочет работать, пусть работает. Мы только будем рады за него», — приводит слова Дасаева Metaratings.ru.

Черчесов летом этого года покинул «Ференцварош». Он возглавлял венгерский клуб с 2021 года. Ранее Черчесов работал в сборной России, «Легии», московском «Динамо», «Ахмате», «Амкаре», «Жемчужине-Сочи» и «Спартаке».