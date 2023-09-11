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Сегодня, 12:30

Корнеев: «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев порассуждал о том, на какой позиции будет играть в питерской команде Вильсон Изидор.

— Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящимся сенсационном трансфере?

— Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

— А вы его на какой позиции видите в «Зените»?

— Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3 думаю, Изидор, будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

— Справа в атаке он выходить не будет?

— Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3 там, скорее всего, там будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

— А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

— Должен. Считаю, он сильнее и Мостогого, и Мантуана.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет играть за сине-бело-голубых под 10-м номером.

Вильсон Изидор. «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана. У Бакаева нет шансов. А Нерес не стоит и 20 миллионов». Интервью Корнеева

Игорь Корнеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Вильсон Изидор
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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