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Газзаев о смерти Пеле: «Весь мировой спорт понес утрату. Он был примером для всех мальчишек»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Пеле.
Фото Global Look Press

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР, экс-главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Не только футбол — весь мировой спорт понес огромную утрату. Ведь Пеле признан лучшим спортсменом ХХ века. Мое поколение росло на той сборной Бразилии, где была целая россыпь звезд. Но даже на этом фоне Пеле был на голову выше всех.
Он был примером для всех мальчишек. Футболист абсолютно без слабых мест — с потрясающей техникой, в равной степени владевший обеими ногами, очень быстрый и при небольшом росте шикарно игравший головой. У Пеле не было недостатков. В футболе есть Король — и все остальные. Это огромная утрата. Неслучайно в Бразилии объявлен трехдневный траур», — сказал Газзаев.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет на фоне осложнений из-за рака прямой кишки. Он является единственным трехкратным чемпионом мира (1958, 1962, 1970) среди футболистов. Также бразилец включен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
Валерий Газзаев
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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