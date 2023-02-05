Данни оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов

Бывший полузащитник сборной Португалии и «Зенита» Мигель Данни в комментарии для «СЭ» оценил идею о wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов на один сезон.

05.02.2023 | Тоттенхэм — Манчестер Сити

«Wild card для «Зенита» в Азиатскую Лигу чемпионов? Интересно. Я думаю, что для ребят в любом случае важно снова сыграть на международном турнире, потому что это важно для игроков и клуба», — сказал Данни «СЭ».

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