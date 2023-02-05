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Нападающий «Сочи» Джорджевич: «Я помню слова, которые выучил впервые по-русски. Сначала было тяжеловато»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Лука Джорджевич рассказал с какими сложностями он столкнулся при изучении русского языка.

«Я помню слова, которые выучил впервые. Это было в самолете, когда мы с папой летели первый раз в Россию. Он сказал «яблочный сок» и мне оно запомнилось. А вообще папа учился в школе, где преподавали русский язык. Поэтому некоторые слова он знает. На самом деле, нам, жителям Югославии, намного легче выучить русский, нежели бразильцам или ребятам из других стран. Первое время, когда я еще играл в «Зените», было, конечно, тяжеловато с языком. Тогда в команде выступали два серба, и я общался в основном только с ними», — приводит слова Джорджевича пресс-служба «Сочи».

До «Сочи» 28-летний черногорец уже выступал в клубах РПЛ в «Локомотиве», «Зените» и тульском «Арсенале».

Его действующее соглашение с сочинской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Сочи» в 9 матчах и не отлился результативными действиями. Его команда занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 матчей.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/luka-dzhordzhevich-ya-umeyu-khorosho-igrat-v-futbol-nado-prosto-eto-pokazat/

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Лука Джорджевич
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ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
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