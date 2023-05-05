Данни назвал Клаудиньо самым сильным футболистом среди бразильцев «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Мигель Данни ответил на вопрос корреспондента «СЭ», кто самый сильный бразилец среди сине-бело-голубых.

«Самый сильный бразилец в «Зените»? Мне очень нравятся Клаудиньо и Малком, но мы не можем не упомянуть Венделла, который провел очень хороший сезон! Трудно выбрать, потому что есть 3 игрока с разными характеристиками, но то, как играет Клаудиньо, мне нравится больше всего», — сказал Данни «СЭ».

На данный момент в составе «Зенита» выступают семь бразильцев: защитники Роберт Ренан, Дуглас Сантос и Родригао, полузащитники Густаво Мантуан и Вендел, а также нападающие Клаудиньо и Малком, получившие российское гражданство. Летом 2023 года к петербуржцам присоединится хавбек Ду Кейрос.

Ранее вингер «Зенита» Малком был признан лучшим игроком клуба в апреле.

В прошлом месяце футболист провел 5 матчей в РПЛ — забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. «Зенит» в этих играх одержал 4 победы и 1 ничью.