Агент Гайча сообщил о скором переходе игрока в аренду в «Крылья»: «Мы уже в Самаре»

Агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча Пабло Каро в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переходе игрока в «Крылья Советов».

Ранее об этом сообщил Sport24.

«Мы уже находимся в Самаре. В ближайшее время переход Гайча в «Крылья Советов» на правах аренды будет оформлен до конца», — сказал Каро «СЭ».

Гайч перешел в ЦСКА из аргентинского «Сан Лоренцо» в августе 2020 года. В сезоне-2024/25 форвард выступал за «Антальяспор» на правах аренды. Футболист провел 40 матчей за турецкий клуб во всех турнирах и забил 9 голов.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до конца июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 1,4 миллиона евро.