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Круговой: «Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался, хочу играть в «Зените»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, что не собирается менять команду по ходу зимнего трансферного окна.

«Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Все просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе. В зимнее трансферное окно никуда не уйду? Никуда. Летом? Пока об этом не думаю. У меня контракт, и я думаю только о «Зените». Я расту здесь как футболист, в том числе за счет конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Данил Круговой
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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