Круговой: «Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался, хочу играть в «Зените»

Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, что не собирается менять команду по ходу зимнего трансферного окна.

«Из «Локо» со мной действительно связывались, но я отказался. Почему? Все просто. Я хочу играть в «Зените». И доказывать, что достоин места в основе. В зимнее трансферное окно никуда не уйду? Никуда. Летом? Пока об этом не думаю. У меня контракт, и я думаю только о «Зените». Я расту здесь как футболист, в том числе за счет конкуренции. Здесь сильные легионеры. У них есть чему учиться», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Круговой является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне он сыграл за команду 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 2,8 миллиона евро.