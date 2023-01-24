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Сегодня, 12:26

Бышовец: «Положительных выводов по итогам встречи в УЕФА ждать не приходится»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от переговоров руководителей РФС с представителями УЕФА о возвращении российского футбола на международные турниры.

«События последнего года заставили международные федерации расписаться в собственном бессилии. Вопреки всем законам российский спорт по политическим соображениям оказался задвинут на обочину. Соображения нравственности и здравого смысла также не были приняты во внимание. Поэтому каких-то положительных выводов по итогам сегодняшней встречи ждать не приходится. Думаю, решение о возвращении российского футбола на международную арену будет принято только после окончания нынешних событий», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Ранее «СЭ» сообщал, что 24 января в офисе УЕФА запланирована встреча представителей РФС и УЕФА, на которой будут обсуждаться потенциальные возможности по возвращению российских клубов и сборных к международным матчам.

Источник: https://betonmobile.ru/anatoliy-byishovets-polozhitelnyih-vyivodov-po-itogam-segodnyashney-vstrechi-v-uefa-zhdat-ne-prihoditsya
Анатолий Бышовец
УЕФА
2
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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