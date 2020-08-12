Данил Круговой: «Мечтал выйти в футболке «Зенита» в РПЛ»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от дебюта за основу клуба в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Ротора» (2:0).

— Прошел долгий путь, чтобы дебютировать в основе «Зенита», — приводит слова Кругового «Зенит-ТВ». — Начинал с академии, потом играл за молодежку, за вторую команду. Наконец-то это случилось. Мечтал выйти в футболке «Зенита» в премьер-лиге. Незабываемые эмоции! Рад, что мы победили. Я вроде бы выглядел неплохо.

— Матч начался, когда на термометре было +29. Тяжело входить в такую игру?

— На замену выходить всегда тяжело, потому что разминаешься сам, организм надо готовить самому. С жарой нет проблем. За «Уфу» играли при +40 против «Ростова».

— Какое впечатление произвели «Ротор» и стадион?

«Ротор» — хорошая, боевая команда. Напомнило, как я еще три недели назад бился за «Уфу». Стадион прекрасный и поддержка трибун — топ.