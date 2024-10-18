Кузьмичев уверен, что «Краснодар» не будет бороться за чемпионство с Мусаевым

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил шансы «Краснодара» на борьбу за чемпионство под руководством нынешнего главного тренера команды Мурада Мусаева.

«Я думаю, что Мусаев не тот человек, который способен бороться за чемпионство, он не про титулы. Посмотрим, что будет дальше, но пока я остаюсь при своем мнении. Дай бог, чтобы я ошибся. Я искренне переживаю за Галицкого. Но мне кажется, им нужен другой тренер», — цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» является лидером РПЛ с 27 очками. Команда Мусаева по дополнительным показателям опережает «Локомотив». Третьим с 26 очками идет «Зенит».