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Даниил Фомин: «Самое главное — начали с победы»

10 августа 2020, 19:20
Даниил Фомин. Фото ФК "Динамо".
Даниил Фомин. Фото ФК "Динамо".
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Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился впечатлениями после матча первого тура Тинькофф-чемпионата России против «Урала» (2:0). Он был признан лучшим игроком матча.

«По игре не все идеально, но самое главное — начали с победы, — сказал Фомин в эфире телеканала «Матч премьер». — Это придаст уверенности в сезоне. В начале был сумбур, но в итоге довели матч до победы. Поздравляю всех партнеров. Идем дальше. Адаптация в команде? Конечно, мало времени прошло, чтобы понять требования. Стараюсь вникать. Думаю, с каждой тренировкой будет все лучше».

23-летний Даниил Фомин перешел из «Уфы» в «Динамо» перед началом нынешнего сезона.

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