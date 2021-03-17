Матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Юрии Шикунове

Все матчи 23-го тура Тинькофф РПЛ начнутся с минуты молчания в память о вице-чемпионе Европы Юрии Шикунове, сообщает пресс-служба Тинькофф РПЛ 17 марта.

Кроме того, перед игрой «Спартак» — «Урал» также почтут память Арнольда Федуна, отца председателя совета директоров московского клуба Леонида Федуна.

Юрий Шикунов — мастер спорта СССР и заслуженный тренер РСФСР по футболу, со сборной СССР стал вице-чемпионом Европы-1964, а в составе ростовского СКА выиграл серебряную медаль чемпионата страны в 1966-м. После окончания игровой карьеры работал начальником СКА, тренером «Ростсельмаша» и возглавлял «Шахтер» из города Шахты. Юрий Иванович умер 15 марта на 82-м году жизни.

Арнольд Федун — народный врач СССР и заслуженный врач РСФСР, работал хирургом на космодроме Байконур и главным врачом Ракетных войск стратегического назначения СССР. Болел за московский «Спартак», его сын Леонид Федун — председатель совета директоров клуба. Арнольд Антонович скончался 16 марта в возрасте 92 лет.