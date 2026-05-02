ЦСКА — «Зенит»: видео голов

ЦСКА дома проиграл «Зениту» в матче 28-го тура РПЛ — 1:3.

4-я минута. Иван Обляков, с пенальти — 1:0

30-я минута. Игорь Дивеев — 1:1

51-я минута. Александр Соболев — 1:2

60-я минута. Луис Энрике — 1:3

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи ЦСКА — «Зенит».

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

Серия ЦСКА без побед в РПЛ достигла пяти матчей — 3 ничьих и 2 поражения. Команда с 45 очками занимает шестое место в таблице.

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