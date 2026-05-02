Александр Медведев о победе «Зенита» над ЦСКА: «Понравился и результат, и игра»

Бывший генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу команды над ЦСКА (3:1) в 28-м туре РПЛ.

— Как вам результат?

— Сегодня понравился и результат, и игра. Но пока рано говорить о результатах сезона.

— Говоря, что игроки скучают по вам.

— Скучают девушки.

«Зенит» набрал 62 очка и поднялся на первое место в РПЛ. «Краснодар» (60 очков), идущий вторым, 3 мая сыграет на выезде с «Акроном».

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