ЦСКА — «Зенит»: Соболев вывел гостей вперед

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил в матче 28-го тура РПЛ с ЦСКА — 2:1.

Соболев отличился на 51-й минуте с передачи Максима Глушенкова. Глушенков с правого фланга сделал подачу в штрафную, Соболев опередил Жоао Виктора и головой отправил мяч в ворота.

Для нападающего это 9-й гол в текущем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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