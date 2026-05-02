ЦСКА и «Зенит» играют вничью после первого тайма

ЦСКА и «Зенит» обменялись голами в первом тайме матча 28-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит на «ВЭБ Арене».

Первый гол в матче забил Иван Обляков с пенальти на пятой минуте. На 30-й минуте Игорь Дивеев сравнял счет.

«Зенит» в первом тайме нанес 6 ударов в створ ворот соперника, ЦСКА — один.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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