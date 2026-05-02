Баринов — о голе Дивеева в матче ЦСКА — «Зенит»: «У нас в этой зоне два человека под 2 метра»

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов прокомментировал гол, пропущенный командой в первом тайме матча против «Зенита» в 28-м туре РПЛ.

На 30-й минуте после углового забил экс-защитник армейцев Игорь Дивеев и сравнял счет.

«Игорь хорошо играет головой, но мы это разбирали. Я не знаю, почему так получилось. У нас в этой зоне стоит два человека под 2 метра, и мы два раза со стандартов...Первый он не забил, но надо же понимать, что второй момент, если тот же игрок подает, то будет та же самая передача. Не знаю, сейчас поговорим в перерыве, но невозможно так», — сказал Баринов в эфире «Матч Премьер».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

02 мая, 19:00. ВЭБ Арена (Москва)

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