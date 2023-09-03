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Сегодня, 20:55

Федотов — о старте ЦСКА: «Мы не собираемся бросать лопаты, нам есть над чем работать»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов оценил старт команды в этом сезоне.

— Несмотря на все трудности, могли набрать больше очков. Два выездных поражения (от «Динамо» и «Урала» (оба — 1:2)) как под копирку — 11-метровые решили исход. Эти матчи не были проиграны по игре. Да, надо отдать должное — в «Оренбурге» была тяжелая игра на искусственном поле. Нам мало, что удавалось. Была тяжелая вязка игра. Безэмоциональная. Но мы знаем корень этих проблем.

То, что было на стадионе — это не описать словами. Вчера болельщики были на открытой тренировке. Сегодня было 22 тысячи болельщиков, это рекорд после пандемии. Но мы не собираемся бросать лопаты, нам есть над чем работать. Мы понимаем, что в долгу [перед болельщиками]. У нас есть пауза, чтобы перезагрузиться и поймать попутный ветер. Трибуны двигают нас вперед. Мы все сделаем, чтобы быть выше и выигрывать трофеи, — сказал Федотов.

В 7-м туре РПЛ ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Армейцы с 11 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК ЦСКА (Москва)
2
2
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
6
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 3 : 0
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 3 : 2
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 1 : 1
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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