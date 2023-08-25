Карасев о работе с Мажичем: «Со всеми комфортно, все хорошо»
Российский арбитр Сергей Карасев ответил на вопрос «СЭ» о работе с главой департамента судейства РФС Милорадом Мажичем.
«Работа с Мажичем? Со всеми комфортно. У каждого руководителя свое направление. Мы должны это принимать. Я руководителей обычно не обсуждаю. Все хорошо», — сказал Карасев «СЭ» после матча «Спартак» — «Зенит».
Мажич возглавил департамент судейства РФС 27 июня 2023 года. До него должность руководителя департамента занимал Павел Каманцев. Ранее сербский специалист входил в состав экспертно-судейской комиссии РФС.
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|5
|4
|1
|0
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|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|Зенит
|5
|3
|1
|1
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|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
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|9
|
6
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|5
|3
|0
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|9
|
7
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|5
|2
|2
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|8
|
8
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|5
|2
|1
|2
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|7
|
9
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|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
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|5
|2
|0
|3
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|6
|
11
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|5
|1
|3
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|9-9
|6
|
12
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|5
|1
|2
|2
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|5
|
13
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|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
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|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|4
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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