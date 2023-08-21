ЦСКА объявил о переходе форварда Давилы

ЦСКА объявил о переходе нападающего «Леона» Виктора Давилы. Красно-синие подписали с игроком контракт на 4 года с опцией продления на один год.

25-летний игрок последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон», в составе которых забил 55 голов.

В прошлом сезоне он провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Давилы в 5,5 миллиона евро.

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