ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции»

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, скорее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Todofichajes.

По информации источника, армейцы предложили 22-летнему футболисту более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая также проявляет интерес к Микаэлю.

Более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около 10 миллионов евро.

В этом сезоне центральный полузащитник провел два матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.