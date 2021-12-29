Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА выиграл борьбу за Кюизанса у «Венеции»

18:02
Микаэль Кюизанс. Фото Instagram
Микаэль Кюизанс. Фото Instagram
Теги:

Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Микаэль Кюизанс, скорее всего, продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Todofichajes.

По информации источника, армейцы предложили 22-летнему футболисту более выгодный в финансовом плане контракт, чем «Венеция», которая также проявляет интерес к Микаэлю.

Более выгодное финансовое предложение убедило Кюизанса переехать в Россию. ЦСКА заплатит за футболиста около 10 миллионов евро.

В этом сезоне центральный полузащитник провел два матча в составе мюнхенского клуба, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Оба результативных действия он осуществил в матче Кубка Германии против «Бремера», который «Бавария» выиграла со счетом 12:0.

Дополнительная информация:

https://todofichajes.com/cuisance-pondra-rumbo-a-moscu/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
В Германии оценили последствия введения санкций против России
11
10
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги