Алейшо: ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника «Слована»

ЦСКА ведет переговоры со «Слованом» о переходе левого защитника Лукаса Ловата, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Отмечается, что интерес к 26-летнему бразильцу проявляет «Ахмат».

Контракт Ловата с клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне он провел за клуб 37 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.