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Сегодня, 20:39

Алейшо: ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника «Слована»

Руслан Минаев
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Футболист "Слована" Лукас Ловат.
Лукас Ловат.
Фото Global Look Press

ЦСКА ведет переговоры со «Слованом» о переходе левого защитника Лукаса Ловата, сообщает журналист Фабио Алейшо.

Отмечается, что интерес к 26-летнему бразильцу проявляет «Ахмат».

Контракт Ловата с клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

В прошлом сезоне он провел за клуб 37 матчей, забил 1 гол и отдал 9 результативных передач.

ФК Ахмат
ФК Слован
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