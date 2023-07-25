Пономарев: «Думал, что ЦСКА будет бороться за первое место, но теперь нахожусь в сомнениях»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал кадровую ситуацию в команде.

«Положение в команде тревожное. Во-первых, у ЦСКА уже два травмированных игрока: Игорь Дивеев и Виллиан Роша. Так что, есть серьезная проблема, нужно игроков подогнать под центрального защитника. Это очень сложно. Во-вторых, ситуация в целом тяжелая, нужно ведь подобрать правильных футболистов. А кто будет играть? У нас пока нет таких универсалов. Если поставить Агапова, это вообще будет проходной двор. Я думал, что мы будем бороться за первое место, но теперь нахожусь в сомнениях. Оборона очень сильно пострадала и нападающих нет. Кем защищаться и кем атаковать? У ЦСКА положение очень серьезное» — цитирует Пономарева Betonmobile.ru.

В первом туре РПЛ ЦСКА в гостях проиграл «Уралу» (1:2). 26 июля армейцы сыграют против «Оренбурга» в первом туре группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.