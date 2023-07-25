Президент «Урала» рассказал, когда Газинский может вернуться в состав
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос «СЭ» о состоянии полузащитника Юрия Газинского.
«Газинский лечится, восстанавливается. Возможно, вернется в конце августа», — сказал Иванов «СЭ».
33-летний полузащитник получил травму в матче 23-го тура РПЛ сезона-2022/23 против ЦСКА (1:2). 24 апреля он перенес операцию на плечевом суставе.
В прошлом сезоне Газинский сыграл в 20 матчах в РПЛ и Кубке России, забил 5 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года.
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|1
|0
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|3
|
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|1
|0
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|0
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|
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|0
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|0
|0
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|
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|1
|0
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|0
|
14
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|1
|0
|0
|1
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|0
|
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|Пари НН
|1
|0
|0
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16
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|1
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|- : -
|29.07
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Урал – Пари НН
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|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
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|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
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|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
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Матео Кассьерра
Зенит
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Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
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Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
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