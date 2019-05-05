ЦСКА на своем поле в матче 27-го тура чемпионата России сыграл вничью с "Динамо" (2:2).

В первом тайме на точный удар Яки Бийола бело-голубые ответили голами Мигела Кардозу и Кирилла Панченко. Ничью армейцам на 85-й минуте встречи принес Такума Нисимура. В составе красно-синих две голевые передачи на счету Ивана Облякова (с углового и со штрафного).

ЦСКА (45 очков) занимает четвертую строчку в РПЛ, на третьем месте – "Краснодар" (46 очков и игра в запасе). "Динамо" (30 очков) расположилось на 12-й строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

ЦСКА – "Динамо" (Москва) – 2:2 (1:2)

Голы: Бийол, 28 (1:0). Кардозу, 35 (1:1). Панченко, 43 (1:2). Нисимура, 85 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Бекао, Щенников (Эрнандес, 64), Набабкин (Ефремов, 84), Бийол, Ахметов, Обляков, Бистрович (Нисимура, 79), Чалов.

"Динамо": Шунин, Козлов, Шуньич, Евгеньев, Морозов, Кардозу, Тетте, Юсупов, Панченко (Марков, 85), Жоаузинью, Луценко (Соу, 71).

Предупреждения: Кардозу, 32. Магнуссон, 65. Бекао, 88. Евгеньев, 89.

Судьи: Карасев. Елеференко, Кобзев (все - Москва).

5 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена".

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