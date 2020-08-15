На 18-й минуте матча 2-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Тамбов» арбитр Владимир Москалев принял два верных решения. Сначала он правильно не зафиксировал игру рукой у Мариу Фернандеса, а затем тоже правильно не назначил пенальти в ворота тамбовской команды.

ЦСКА — «Тамбов».

Судья обратил внимание на то, что во время контакта мяча с левой рукой защитника «Тамбова» Алексея Грицаенко, футболист опирался ей на газон. Что касается Мариу Фернандеса, то он сыграл той частью руки, которой в сезоне-2020/21 можно играть в мяч. (Александр Бобров)