РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА — «Спартак»: где смотреть матч и текстовая трансляция

14:00
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 7-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
ЦСКА примет «Спартак» на своем поле в 7-м туре РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором ЦСКА на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись победами в чемпионате России, а в 1/4 финала Кубка России красно-белые победили армейцев в дополнительное время.

Следить за матчем ЦСКА — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.

Видеотрансляция матча ЦСКА — «Спартак»

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 14599
Все опросы
Как завершится матч ЦСКА — «Спартак»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир