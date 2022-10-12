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12 октября, 15:58

Корнаухов не считает «Спартак» фаворитом в матче против ЦСКА

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ между армейцами и «Спартаком».

«Понятно, что я немного пристрастен в любом случае, но если убрать эмоции, если рассуждать здраво, то я не скажу, что фаворит — «Спартак». Красно-белые выглядят фаворитами в таких играх, как, например, с «Крыльями Советов», потому что, несмотря на открытый и комбинационный футбол в исполнении обеих команд, уровень игроков «Спартака» все-таки повыше. И он сказался на реализации моментов в игре против Самары. Но когда ты встречаешься с командой, уровень игроков которой как минимум не уступает, а организация командной игры на данный момент у ЦСКА повыше, я считаю, сложно считаться фаворитом», — приводит слова Корнаухова «РБ Спорт».

После 12 туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Спартак» располагается на третьей строчке — 25 очков.

Матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 16 октября на «ВЭБ Арене». Начало — в 20.00 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/oleg-kornauhov-abaskal-navernyaka-ponimaet-chto-v-otkry-tom-futbole-spartak-vryad-li-prevzojdet-tsska/
Олег Корнаухов
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
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Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

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Спартак

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