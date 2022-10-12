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12 октября, 15:57

Агент Обухова: «Владимир рвется в бой, он в идеальной форме»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о том, в какой форме футболист сейчас находится.

«Володя сейчас находится в идеальной форме, он готов играть. Он настоящий профессионал, который будет играть в основном составе «Оренбурга». На зимние сборы он полетит уже вместе с командой. Тренируется Володя индивидуально, работает с тренером.
Владимир рвется в бой. Клуб не сможет его заявить до зимнего трансферного окна, но уже весной мы увидим его в команде. Мы выдерживаем все сроки, чтобы к нам не было никаких вопросов. Буквально вчера с ним общался, он в хорошем настроении. Владимир следит за командой и радуется ее успехам», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе нынешнего года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obuhov-v-ideal-noj-forme-on-rvetsya-v-boj-i-gotov-igrat/
Владимир Обухов
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ФК Оренбург
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