Агент Обухова: «Владимир рвется в бой, он в идеальной форме»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал о том, в какой форме футболист сейчас находится.

«Володя сейчас находится в идеальной форме, он готов играть. Он настоящий профессионал, который будет играть в основном составе «Оренбурга». На зимние сборы он полетит уже вместе с командой. Тренируется Володя индивидуально, работает с тренером.

Владимир рвется в бой. Клуб не сможет его заявить до зимнего трансферного окна, но уже весной мы увидим его в команде. Мы выдерживаем все сроки, чтобы к нам не было никаких вопросов. Буквально вчера с ним общался, он в хорошем настроении. Владимир следит за командой и радуется ее успехам», — приводит «РБ Спорт» слова Пушкина.

Обухов был отстранен в июле 2021 года за нарушение антидопинговых правил в 2013 году. Отстранение действовало до 2 декабря 2021 года.

В январе нынешнего года 30-летний форвард перешел в «Оренбург», за который играл до конца сезона-2021/22. В июне 2022 года из-за апелляции ВАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалификация футболиста была продлена еще на полгода.